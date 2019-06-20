欧佳时创办人曾秀丽 欠债415万元判破产

（早报讯）名表行欧佳时（The Hour Glass）创办人曾秀丽因拖欠合法贷款公司415万元，日前被宣布破产。

《商业时报》报道，放贷人SME Care公司之前申请向法庭申请还债庭令，要73岁的曾秀丽偿还债务，该庭令于今年5月27日获得批准。

根据去年的判词，曾秀丽是自设公司JASC的董事。2012年7月，她用JASC的两个店铺抵押，再以个人担保，向SME Care公司贷款50万元。

JASC公司于2010年设立，但目前还不清楚JASC的业务活动是什么。

然而曾秀丽因却不断拖欠，并于2014年向高庭申请撤销贷款或调整延迟付款的7%月利率，法官后来把月利率下调至5.2%，但她仍无法偿还。

被抵押的两个店铺也被出售，但收益不足以偿还债务。当时她指放贷人理应把店卖了，但对方驳斥说，是她自己不要早点卖，因为她当时面对破产聆讯．由于曾秀丽是担保人，SME Care向她采取追债行动，而破产记录显示，她的债务从2017年9月的369万元增加至415万元。

曾秀丽已针对该破产庭令（Bankruptcy Order）提出上诉，并向高等法庭呈交申请她破产的请求书（petition），她没有代表律师。

代表SME Care公司的是 K&L Gates Straits Law律师事务所的拉惹加南（Rajaram Muralli）。