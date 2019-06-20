华助会明年起放宽援助项目收入顶限资格

（早报讯）华社自助理事会将从明年起放宽为较弱势家庭推出的补习费豁免、助学金、经济援助等项目的收入顶限资格。这项调整与其他调整估计将让3000户家庭受益。

根据华助会今天的宣布，针对弱势家庭的援助项目受惠者每月总收入顶限，明年起将从原来的1900元调高至2400元，或家庭的人均月入顶限明年起将从原来的650元调高至800元。

教育部长王乙康今天在华助会第27届常年大会后，与媒体分享了华助会将进行的援助项目资格调整细节。王乙康也是华助会董事会主席。

华助会透露，上一次调整收入顶限是在2014年7月。这些年来，国人的家庭每月总收入和家庭的人均收入都有所增加，因此，此次调整是合乎时宜的。

收入顶限上调以及进行其他调整后，华助会估计其年度计划的开支将增加150万元。估计将受惠的3000户家庭包括约1500户现有的受惠家庭。

另一方面，为了让面临更多挑战的家庭能够获得持续的援助，华助会将在作业上进行调整，让职员在处理个案时享有更多灵活性。例如：在协助有孩子在求学，但面临长期经济和工作问题的家庭时，华助会可给予一次性的援助改善家居，为孩子提供更利于生活的环境。华助会也可免去年度审核，连续几年为孩子提供助学金和豁免补习费，让父母更安心工作。

王乙康说：“这次的调整与华助会‘种草植树’的策略一致，旨在确保华族社群内的社会流动。我们将持续扩大援助范围，为更多低收入家庭提供优质服务。”