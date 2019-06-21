李总理明天到曼谷出席亚细安峰会

（早报讯）李显龙总理明后两天（22日和23日）将出席在泰国首都曼谷举行的第34届亚细安峰会。

亚细安轮值主席国泰国今年将主办两轮汇集十国领导人的会议，这次峰会是第一轮会议，主题是“为可持续发展推进伙伴合作”（Advancing Partnership for Sustainability）。

总理公署今天发出文告说，亚细安领导人将聚首讨论如何加强亚细安核心（Asean Centrality）和深化十国的团结协作，以及如何带领亚细安朝未来稳步迈进。

亚细安成员国领导人也会针对亚细安对外部关系，以及区域和国际局势展开讨论并交换意见。

美国和中国这两个世界最大经济体之间的贸易摩擦依然持续，外界预料这将是与会亚细安十国领导人无可避免集中讨论的主要课题之一。

根据法新社，悬而未决的南中国海主权争议和缅甸罗兴亚难民遣返问题也将如往年一样成为峰会上议题。

在环境可持续发展方面，各环保组织较早前呼吁东南亚各国领导人借着这次峰会考虑禁止外国的进口塑料和电子垃圾，以应对日益严重的环境问题，避免这个区域成为“世界的新垃圾场”。

外交部长维文医生、贸工部长陈振声，以及外交部和贸工部高级官员将随李总理出席峰会。李总理出国期间，副总理兼财政部长王瑞杰任代总理。



