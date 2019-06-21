王瑞杰：建立和谐社会 寻共性更为重要

（早报讯）我国现在有更多跨宗教家庭，家中每一代人的宗教信仰可能都不一样，不认为自己属于任何宗教的国人也占人口近两成。

我国跨族婚姻比率如今已高达22％。副总理兼财政部长王瑞杰指出，随着种族与宗教比例发生变化，构建沟通桥梁的方式也要相应地改变。

他也说，由于我们生活在前所未见的全球经济、科技发展以及人口流动中，这三股力量结合并没有让所有人都得益，造成了紧张和冲突，因此如何从多样性中寻求共性比任何时候都更为重要。

王瑞杰今天在首届社会和谐国际大会闭幕致辞中表达以上看法。他也回顾了我国1965年独立以来，建设和谐的多元种族、文化与宗教社会的历程。

他说：“新加坡不是一开始就享有和平和稳定，而是在重重的苦难中学习如何建立凝聚力。”

王瑞杰指出，新加坡和其他英国殖民地一样，在1965年独立前是分种族和宗教治理的，因此我们有牛车水、小印度以及芽笼士乃等不同民族聚居的地区。

他说：“族群之间的紧张局面并不罕见，上个世纪五六十年代是新加坡动荡不安的年代，发生了好几场种族暴乱，导致58死，835伤。”

王瑞杰说，有鉴于此，新加坡独立后的首要任务就是建立一个富有凝聚力的多元文化、多元宗教社会，政府因此打造共同空间、防范撕裂社会力量出现，并确保每个人都能享受发展成果。