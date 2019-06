义顺部分地区下午一度停电,新能源集团随后在23分钟内恢复服务。

新能源集团今天(6月21日)傍晚发文告说,义顺一些地区在下午4时31分出现电流中断,该公司过后在下午4时54分恢复电流供应。

该公司说,公司事发后立即派人到场,并尽快安全地恢复电流供应。文告指,电流中断与承包商在施工时,弄坏电缆有关。

文告说,部分用户可能在电流恢复期间,可能会面对中断的情况。新能源也对所造成的不便致歉。

Yishun power outage. Kopitiam, traffic lights and lift all down. pic.twitter.com/zwYAnKBvzr