调查：本地三分一年轻人曾自残

（早报讯）调查显示，本地有三分之一的年轻人曾自残，其中十分之一的人还经常这么做。另有三分之一的国人曾有过自杀念头。

上述调查是由民调机构舆观（YouGov）发布，针对1095名18岁至24岁的新加坡人进行。

心理学专家接受《海峡时报》访问时表示，调查结果没有让他们感到太惊讶，并认为社会应采取更多措施，来消除国人对患上精神疾病者的歧视。

资深心理医生温斯洛（Munidasa Winslow）副教授说，有自杀念头的比例虽然给人敲响警钟，但其余数据并不让他感到意外，这恰恰反映了年轻人不习惯谈论或处理情绪问题。

The Resilienz Clinic高级临床心理医生朱珍妮（译音）分析，年轻人自我伤害的原因通常有三种，即学业压力、关系压力或荷尔蒙变化引起的情绪问题。青少年也可能会因为听说朋友曾尝试过而效仿自残。

“自残会让人产生身体上的疼痛，让他们认为这些疼痛可以分散情绪上的痛苦。但其实只是创造了一些能够让人分心的事情，问题依然存在。”

专家也表示，让自残者在没有评判和嘲笑的情况下进行沟通，能有效帮助他们走出困境，同时也不要将情绪问题当成禁忌话题。

如果有情绪问题的人无法与亲友沟通，就应鼓励他们寻求心理医生的帮助。专业医生也可以评估他们是否需要接受治疗或有无自杀的风险。

调查也显示，与55岁及以上者相比，年轻人较愿意坦承自己有心理问题，这显示年轻一代对精神疾病问题有较多的认识。