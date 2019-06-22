（早报讯）地球暖化现象影响全球的永续发展，亚细安国家的一些城市也同时面对种种跨境环境污染问题，这些单凭一己之力难以对抗的挑战，需要亚细安各国协力合作，确保东南亚持续成为宜居且充满活力的区域。

到泰国曼谷出席第34届亚细安峰会的李显龙总理，今天下午在全体大会上致辞时透露，新加坡欢迎亚细安采纳关于海洋垃圾治理的《曼谷宣言》，以共同应对在亚细安地区出现的海洋垃圾污染严峻形势。

根据法新社取得的草案内容，亚细安十国领导人预料在峰会结束前签署的《曼谷宣言》中承诺“预防和削减海洋垃圾”，这将是这个东南亚区域合作组织就打击海洋垃圾达成的历来第一份协议。

李总理指出，新加坡作为缺乏天然资源、幅员不大的低洼岛国，无可避免受到气候变迁的不定因素影响，尤其是海平面上涨和强烈暴雨引发的严重淹水，其他挑战还包括亚细安各国的主要滨海城市也一样面对的烟霾和海洋垃圾问题。

他说：“世界四大最严重的海洋塑料污染就位于东南亚，海洋污染不只是对公共卫生和粮食供应构成威胁，也会对该地区的旅游业造成冲击。在新加坡，海洋垃圾不时被冲上岸边，如果我们不将污染问题控制下来，东南亚地区许多漂亮海岸线也将面临污染风险。”

本届峰会定下的主题是“为可持续发展推进伙伴合作”（Advancing Partnership for Sustainability），李总理说，新加坡了解促进和实现可持续发展的重要，也强烈支持在亚细安的层面上以集体力量因应气候变暖和跨境环境问题所带来的挑战。

他也提到垃圾管理问题，指出新加坡积极推动国人迈向零垃圾生活的目标。

李总理说，要实现可持续发展并不容易，他对亚细安成员国领导人发出呼吁说：“我们需要采取全面的做法，而往往单凭一个国家也难以做到，我们必须合作确保东南亚在未来的多年内依然是宜居且充满活力的区域。”