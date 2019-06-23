无师自通 精神分裂病患一幅画售8000元

（早报讯）一名在心理卫生学院住了36年的精神分裂症病人，却也是名才华洋溢的画家，如今每幅画可售介于1200元至8000元。

患有精神分裂症的沈佳林（51岁）过去36年都在心理卫生学院度过，拥有绘画天赋的他迄今已画了几百幅作品，部分被展示于心理卫生学院。另外，配合总统府150周年庆祝活动，沈佳林以总统府为题材的画被制成明信片。国家福利理事会（NCSS）也购买他画的“新加坡河”作为年度报告封面。

沈佳林的妹妹（50岁，商人）告诉《海峡时报星期刊》，沈佳林在三个兄弟姐妹中排行老大，他们的父亲是名木匠，母亲是家庭主妇。他四岁起开始自学画画，10岁就兼职为广告海报画画。

沈女士说，沈佳林在学校遭霸凌所以拒绝上学，将自己关在家中，后来开始自言自语，并在13、14岁时被确诊精神分裂症。

住心理卫生学院36年

15岁被送入心理卫生院，一住就是36年，只有特殊节假日如农历新年或母亲节才可被接回家中居住。

总统府共购买了他的两幅作品，总统开放日的作品还被哈莉玛总统选为今年的农历新年贺卡。本月初，国家福利理事会会长范秀平（56岁）则以私人名义购买沈佳林作品装饰办公室。

范秀平说：“我买（他的作品）是因为真的很好。我认为他是个很有天赋的画家，过去30几年在心理卫生院生活让他通过绘画找回‘一把声音’，使他的作品更为特别。”