不上学不工作不接受培训 本地约有两万多名“尼特族”

（早报讯）本地估计有两万多名“尼特族”（Neets），这群年龄介于15至24岁的青少年不上学、不工作，也不接受培训，每天就是浑浑噩噩地过。

24岁的本杰明（化名）是新加坡理工学院媒体与传播文凭毕业生，他被10家制作公司拒绝后，对找工作感到害怕。加上过去实习工作给他留下的不愉快的经验，如工作时手脚慢遭活动公司炒鱿鱼等，都导致他对工作心生恐惧，去年还患上忧郁症。

过去一年半以来，他每日都在家中度过，他既没有上学也没有工作，同时也没参与任何培训。为了把生活开销减至最低，他每日在家中看报纸、上网或听广播。

他只有偶尔会出外帮父母跑腿，因为父母会帮他支付餐费和基本费用。

像本杰明这样失业失学的年轻人被称之为“尼特族”（Not In Employment, Education or Training, 缩写NEET），他们退出劳动市场，人数也不反映在失业率的数据之中。

据2016年全国青年调查的最新数据显示，我国有约2万100名尼特族，占青年居住人口的4.1％。比起2013年的1万9700名（3.7％），攀升了0.4％。

2016年的调查对象是3531名青年，2013年则是2843名年龄介于15岁至34岁的青年。

人力部同国际劳工组织（ILO）指出，尼特族是青年人口较弱势的一群人，他们在人力市场及社会排斥方面有更高的风险。

专家表示，工作要求提高，再加上经济情况的不确定性，或导致尼特族数字会继续增长。