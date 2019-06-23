不舍老医生退休 数百街坊齐聚药房举行欢送会

（早报讯）老医生即将退休，数百名老街坊今天（6月23日）上午齐聚药房“看医生”， 要向为居民服务55年的陈启明医生表示感谢。

《联合晚报》日前报道， 东陵福第47座组屋楼下的明氏药房本月底将结业，86岁老医生陈启明尽心尽责为居民看病，许多老街坊一家多代都在陈医生的照料下恢复健康。

活跃于女皇镇一带的民间组织“我的社区”（My Community）今天上午为陈医生举行欢送会，出现的街坊多达两三百人。

“我的社区”共同创办人郭俐勇（29岁）告诉记者， 他们过去十年来都致力于保留人们对我国第一个卫星镇女皇镇的记忆 ，带人走访东陵福时得知明氏药房在那里开了55年， 很多街坊都很感激陈医生的仁心仁术。

“这一带的居民很多因为选择性整体重建计划搬迁出去， 我们就想到为在这个邻里服务五十多年的陈医生办欢送会，为大家画下一个圆满的句点。”

已经搬离东陵福42年的老街坊戴桂莲（79岁） 今天上午也在女儿许溸庭（48岁） 的陪同下回到这个自己曾经住过15年的邻里。

戴桂莲说：“陈医生很善良，我的女儿从小看病都找他， 我们刚搬到杜佛一带的时候还有回来找他看病，但是后来再搬到裕廊就太远了。“

今天中午12时许，陈医生走到药房门口切蛋糕时，语带哽咽地感谢老街坊来看他，并说：“ 希望我已经尽力为大家服务……有机会我们一起喝茶喝咖啡， 祝大家长寿！”