（早报讯）美国股市上周五因为美伊紧张局势而小幅收低。

道琼斯工业指数跌0.13％，报2万6719.13点；标普500指数下跌0.13％至2950.46点；纳斯达克指数滑落0.24％，报8031.71点。

本周焦点是美国总统特朗普和中国国家主席习近平可能在周五和周六于日本举行的20国集团（G20）峰会上，重启贸易谈判。

新加坡海峡时报指数上周五上升6.89 点或0.21％，闭市报3321.40点。

今天可关注的股票：

1.雅族网络（YuuZoo Networks）今早表示在泰国曼谷开设新的企业支持中心，负责集团的会计、科技、法律、人事和行政工作。这些工作原本由设在新加坡的YuuZooNow公司提供。

集团澄清，在今年3月关闭的YuuZooNow不是集团的子公司，而是新加坡注册公司YuuZoo

Content Management的子公司。YuuZooNow也不是“旗舰办事处”，而是只有10名职员的小型办事处。

YuuZooNow之所以关闭，是因为集团停牌导致YuuZooNow缺乏资金，所签署的商业协议也失效。

2.艾来得科技（Allied Technologies）延迟举行常年股东大会的申请获得新加坡交易所的批准。集团可延至3.5周后才举行常年股东大会，同时也获准最迟在7月25日公布今年首季业绩，以及最迟在7月10日公布2018财年的可持续性报告。

3.协成工程（Hiap Seng）发布盈利预警。公司表示其截至今年3月底的第四季和全年业绩将出现净亏损。公司将在本月30日公布财务报告。

4.思腾控股（Synagie）获马来西亚数码经济机构（Malaysia Digital Economy Corporation）委任为跨境电子商务计划合作伙伴。