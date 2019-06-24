多种违例停车行为罚款额下月起调高

（早报讯）从7月1日起，多种违例停车行为的罚款额将调高，包括非法停车、少付停车费用或避缴停车场收费等。

市区重建局和建屋发展局今早发联合文告说，从下个月起，电单车、汽车和重型车辆非法停车的罚款额将从目前的25元、50元和80元，调高至35元、70元和100元。

使用停车固本、Parking. sg应用或OneService应用支付停车费的车主，若没有使用有效的停车固本，或没有启用应用中的停车时间，也将面对更高的罚款。

汽车和重型车辆目前会被罚款30元和40元，电单车则会被罚款8元。汽车和重型车辆的罚款额接下来将增加至40元和50元，电单车则不受影响。

超时停车的汽车车主目前面对6元至20元之间的罚款、重型车辆的罚款额是12元至40元之间，电单车则会被罚款4元。

违例汽车下来面对的罚款额将调高至8元至24元之间、重型车辆调高到16元至48元之间，电单车不受影响。

此外，在采用自动化电子收费系统的停车场通过“跟尾”（tailgate）其他车辆等方式避缴停车费的车主也将面对更高的罚款。

电单车、汽车和重型车辆目前的罚款额分别是25元、50元和80元，这将调高至35元、70元和100元。