乘雇主车出车祸 女佣越洋起诉索赔

（早报讯）财务顾问载妻儿和女佣出游，岂料轿车失控撞灯柱，女佣被抛出车外，全身上下11处骨折、右耳失聪、视力受损，女佣事后越洋起诉雇主索赔。

这起车祸发生于2015年2月7日下午1时33分，地点是东海岸公园大道往碧湾路（Bayshore Road）的支路。

《新明日报》去年报道，39岁的财务顾问罗辉明事发时开车载家人出游，当时车上有其妻子、三名孩子、以及30岁菲佣克琳朵。

罗辉明在东海岸公园大道往碧湾路的支路行驶时，车子突然失控，先骑上分界堤、撞上灯柱、然后再冲过反方向车道、骑上路沿后撞围栏。

由于撞击力太大，没系上安全带的女佣被抛出车外，伤重入院。

已返乡的女佣今年1月越洋通过代表律师，入禀高庭向雇主罗辉明索赔，索赔状未说明索偿数额，但在高庭审理的索赔案，数额至少有25万元。

根据索赔状，女佣指雇主未小心开车、未及时预防撞上灯柱、导致她被抛出车窗外、身受重伤，累计医药费已达4万8800余元。

此外，女佣医疗报告指出，她被抛出车后，摔落在两米外的地上，送院后血压骤降，需入住加护病房。

进一步的检查揭露，她的脊椎、枕骨、下颌等11个部位骨折，头部至颈项有割伤，不仅神经受损，右耳失聪，视力也受影响。

她在住院首周，分别在三天动了八次手术，在加护病房待了11天后才转到普通病房，共住院52天才出院。（人名译音）