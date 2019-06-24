徐芳达：邻里企业中心“三加” 为企业添砖加瓦

（早报讯）新加坡邻里企业中心（Heartland Enterprise Centre Singapore）将在加深员工技能、加强企业能和加入社区特色等三个关键领域，为邻里企业添砖加瓦。

贸工部兼教育部高级政务部长徐芳达是在今天下午出席新加坡邻里企业座谈会宣布邻里企业中心正式成立时，勾勒了该中心的“三加” 角色。

邻里企业中心是邻里企业的全配套服务中心，旨在支持组屋区和邻里中心的企业，为不同企业提供量身打造的服务。该中心将由全国商联总会负责管理，新加坡企业发展局和建屋发展局等政府机构提供支持。

他将担任中心指导委员会的顾问，并且将与邻里企业中心和全国商联总会密切合作，确保邻里企业继续得到有力支持。

随着该中心的成立，宏茂桥区商联会和勿洛区商联会，将率先参加为期四年的市镇中心改造实验计划。邻里企业中心目前正与这两个商联会合作制定改造计划。

徐芳达说：“我们从这两个社区开始，如果做的成功，邻里企业中心还准备与其它商联会合作，将改造计划推广至更多邻里社区。我也希望其它商会和邻里企业都能积极参与。”

谈到加深员工技能，徐芳达表示邻里企业中心正在与新加坡零售管理学院合作制定培训计划， 帮助邻里企业员工提升现有技能，以及掌握新的数码技术。

企业业主和员工可参加“数字工作场所未来技能（SkillsFuture for Digital Workplace）”等培训班，学习数码科技技能，并且利用数码技术接触更多潜在客户和发展业务。

加强企业能力方面，邻里企业中心将帮助企业建立全方位的推广渠道，并通过不同的配套和方案，包括中小企业数码化计划（SME Go Digital Programme），扩大与潜在客户的接触面。

通过与新加坡企业发展局，新加坡资讯通信媒体发展局及新加坡零售管理学院的合作，企业邻里中心还将能为邻里企业开发自身的数码技术能力，进而拓展业务。

至于加入社区特色，该中心将携手改造升级各邻里社区及邻里企业集群。这是为了提高商铺客户流量，使邻里社区更有人气，有更多生机。