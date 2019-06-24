李总理：望中美首脑大阪会晤能让贸易关系迈向积极方向

我国期望中美首脑能在大阪达成富有成效的会晤，让两国贸易关系迈向积极方向。

二十国集团（G20）领导人峰会举行在即，李显龙总理今天（6月24日）接受日本经济新闻（Nikkei）专访时，指出这点。

他在采访中对中美贸易紧张局势表达担忧，并期望习特会能让两国关系迈向积极方向，尽管他不认为两国能在大阪解决问题。

李总理认为，化解分歧的过程将是蛮长的。这是由于两国在早前的贸易谈判中，“谈了很长时间，似乎取得了进展”，却不幸地在最后一分钟未能达成协议，以致双方都“有点伤感情”。

但他指出，在中美国关注的所有事务中，贸易问题其实是较为容易解决的问题之一。

李总理说：“如果我们将它视为纯粹的贸易课题，我认为有办法解决贸易逆差的问题，并制定务实的安排来持续推进。”

但如果一方试图利用贸易，作为战胜或打击对方的手段，则会损害整个讨论。”如果一方认为其他人正试图这样做，我认为也不可能有任何进展。”

记者也问李总理，当今贸易紧张局势的影响力，是否与10年前的环球金融风暴一样严重。

对此，李总理认为，贸易紧张局势在短期内，不会导致全球金融危机。

“但从长远来看，这些贸易紧张局势可能导致非常严重的后果，并影响全球经济在全球化状态下的结构。”

他指出，事实上，则会造成科技、市场和信任的分裂。“我认为这对世界而言是一个非常糟糕的后果。而且这将是一个结构性的东西，将持续数十年，甚至比金融危机更严重。全球供应链也会受影响。”