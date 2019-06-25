（早报讯）美国股市周一小幅下滑，投资者在二十国峰会举行前持谨慎态度。

道琼斯工业指数小幅收涨8.41点或0.03％，至2万6727.54点；标普500指数收低5.11点或0.17％，报2945.35点；纳斯达克指数收跌26.01点或0.32％，报8005.70点

市场人士希望，中美贸易战在美国总统特朗普和中国国家主席习近平在G20峰会会谈后，能有所缓解。

新加坡海峡时报指数昨天闭市下滑0.3％或9.87点至3311.53点。

今天可关注的股票：

1.UMS控股（UMS Holdings）全面收购圣和控股（JEP Holdings）的计划失败。截至昨天，公司持有圣和控股47.4％的股权，以及43.4％的凭单。公司须要在截止日期前获得50％的股权，这项献议才会成为无条件。

2.福联面料科技控股（Foreland Fabrictech）反对除牌的申请被新加坡交易所拒绝，其须要最多三个月准备恢复交易计划的要求也不获批准。原因是公司依然触犯许多上市条例，公司会在本月28日早上9时除牌。

3.在观察名单中的威豪投资集团（ISR Capital）与一家中国政府控制的中国有色金属建设公司，对开发公司在马达加斯加稀土矿展开磋商。ISR拥有该稀土矿75％的开采权。

公司表示，已同该中国企业签署不具约束力的谅解备忘录。