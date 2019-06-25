男子关卡乱插车队拒重排 罚1500元

（早报讯）36岁男子在通往兀兰关卡的道路插队，被指示重新排队，竟然把车停在交界处，下车跟交警“理论”，搞到交警必须寻求支援。

被告赵伟权今早承认阻差办公和未听从警员命令两项控状，法官判处罚款1500元。

案情显示，去年10月12日下午大约3时，交警拉曼警曹长（34岁）在兀兰路和兀兰关卡高架桥（Woodlands Crossing）的交界处执行交通指挥任务，负责维持通往兀兰关卡的交通秩序。当天是星期五下午的繁忙时段。

为了缓解从武吉知马快速公路支路驶向兀兰关卡高架桥的交通流量，拉曼决定管制第四条车道和第五条车道的交通。被告的车子当时在第三条车道排队，突然切入第四条车道。

拉曼发现被告插队，立刻指示被告转右入兀兰中路重新队。被告不但不听从指示，反而把车停在交界处，下车质问拉曼。被告向拉曼要名字和电邮地址等，说要投诉他。

当时拉曼忙着指挥交通，被告一直跟着他，要拉曼解释为什么他不能直接驶去兀兰关卡。由于交通拥挤，拉曼忙得不可开交，叫被告返回车上，待会才处理被告的事。

被告拒绝回去车上，继续纠缠拉曼，并且拍他背后，想引起他的注意。拉曼无计可施，最后寻求支援，被告才乖乖返回车上。（人名译音）