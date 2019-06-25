再度判入穷籍 欧佳时创办人不再上诉

（早报讯）因欠下放贷人超过415万元的款项，74岁名表集团欧佳时创办人曾秀丽的破产上诉被驳回，再度判入穷籍。她表示不会进一步上诉。

高庭前天驳回欧佳时（The Hour Glass）创办人曾秀丽的上诉，她因此无法暂缓合法放贷人SME Care公司执行破产令。放贷人之前向法庭申请让曾秀丽破产，申请在上个月27日通过。

根据之前的报道，曾秀丽是自设公司JASC的董事。2012年7月，她用JASC的两个店铺抵押，再以个人担保贷款50万元，因一再拖欠，利息越滚越大，连本带利至今已超过415万元。

高庭司法委员迪达星吉尔（Dedar Singh Gill）说，法定追债信（statutory demand）合法地发出后，曾秀丽至今没有偿还欠款，也没有提出让人可接受的还债建议，因此助理主簿官批准破产令是完全正确的裁决，驳回上诉。

这不是曾秀丽第一次接到破产令。2016年9月，曾秀丽连本带利拖欠澳新银行（ANZ）900万元，被判入穷籍，三个月后与银行和解，撤销破产令。

下周二，曾秀丽会再度出现在庭上，为藐视法庭罪名上诉。她去年因一再违反裁决，继续发电邮骚扰和诽谤前夫，被判入狱两周。