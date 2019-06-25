40岁男子有意往叙利亚投身ISIS 被内政部拘留

今年首三个月，内政部向一名新加坡人发出拘留令（Order of Detention），并对另两人发出限制令（Restriction Order）。

根据内政部文告，被拘留的是40岁无业男子伊姆兰（Imran bin Mahmood）。调查显示，他被激进化，并且有意前往叙利亚加入恐怖组织伊斯兰国（ISIS）。

伊姆兰的激进化始于2013年。当时，他开始聆听外国传教士的在线讲座。通过接触激进的在线资料，伊姆兰成为ISIS的坚定支持者。

被发出限制令的两人，则分别是39岁送货员菲鲁兹（Mohamad Fairuz bin Junaidi）和62岁生产技术员拉西达（Rasidah binte Mazlan）。

前者受ISIS激进意识形态的影响，曾考虑前往叙利亚加入该组织；后者则与涉嫌参与恐怖主义活动的多个外国组织接触。两人都将在限制令期间接受辅导和改造。

与此同时，今年3月至6月间，四名在内部安全法令下被拘留的新加坡人已被释放。他们是：

Abd Rahim bin Abdul Rahman（50岁）：前伊斯兰祈祷团成员，2012年3月起被拘留 Asyrani bin Hussaini（30岁）：自我激化者，2013年3月试图参加泰国南部的武装叛乱后被拘留 Syaikhah Izzah Zahrah Al Ansari（24岁）：自我激化者，2017年6月因支持ISIS，并有意前往叙利亚加入该组织而被拘留 Muhammad Khairul bin Mohamed（26岁）：自我激化者，因有意到叙利亚参与武装暴力，而在2017年6月被拘留

此外，内政部也曾在2015年6月对一名17岁新加坡青年发出限制令。由于该青年在改造方面取得了良好进展，他所面对的限制令在今年6月到期时将自动失效。