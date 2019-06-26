轿车“吃过线”酿车祸 丰田被撞90度侧翻

（早报讯）一辆转出大路的沃尔沃轿车因转弯幅度过大，差点撞上行驶中的马赛地，导致被吓得马上闪避去右车道的马赛地撞飞一辆丰田轿车，令后者左侧双轮一度离地近90度悬空，险象环生。

车祸发生在上周日（23日）傍晚5时55分， 地点在前往市区方向，过了加德士（Caltex） 油站的实龙岗路上段。

根据在面簿疯传的视频显示，一辆沃尔沃轿车当时从小路转入实龙岗路上段，但车辆转弯的幅度过大，导致车辆切入了中间车道。

当时，中间车道有一辆马赛地。为了闪避突如其来的沃尔沃轿车，马赛地司机急忙驶去右车道，结果撞上旁边的丰田轿车，导致丰田冲上路堤，左侧车轮一度离地近90度悬空，差一点就翻覆。

丰田和马赛地轿车随后停下，但沃尔沃轿车则缓缓向前开去，视频过后就结束。

记者昨日走访现场，根据一名不愿具名的油站员工透露， 车祸发生时，现场传出碰撞的巨响。“我们和顾客都被吓了一跳，事后也有人呼召救护车到场。”

附近宠物店的店主魏女士（25岁）也表示， 事后看到医护人员到场为一名七八岁的小女童包扎伤口，对方看似是左臂受伤。“其中一名中年女子过后跑进店里，说自己当时在发生车祸的车上，她要求和我们借厕所。”

据《联合晚报》了解，三辆轿车的司机事后已私下解决，因此相信沃尔沃轿车司机在视频结束之后，有停下车了解情况。

民防部队受询时证实，一名儿童在这起车祸中受到轻伤，但家长拒绝将儿童送院。