市镇会前总经理贪污案 控方求监至少56个月

（早报讯）宏茂桥市镇理事会前总经理贪污案，控方指前总经理黄志明滥用职权，违背信任，促请法官严惩被告，判监至少56个月和2万3000余元罚金。

控方也要法官判行贿的承包商谢成兰坐牢至少50个月，他的两家公司19-NS2和19-ANC，则各判处最高罚款额10万元。

法官需要时间考虑，案展8月23日判刑。

主控官江可悦副检察司陈词时，列出五大加重刑罚因素，促请法官严惩四名被告。

主控官说，黄志明案发时担任市镇会总经理，获得市镇会高度信任，能影响采购程序，给予谢成兰两家公司好处。更甚的是，被告自己很清楚不能向承包商收贿。他在2015年曾发电邮给所有员工，提醒他们不要收取贿赂，以及贪污的后果，但他自己却贪污。被告的行为必须受到谴责。

黄志明和妻子离婚，跟谢成兰成为好朋友，两人有共同爱好，喜欢喝酒和女人。黄志明因离婚心情低落，模糊工作和朋友关系，最后越界。

律师求情说，2015年5月，黄志明妻子发现他有情妇，与他离婚。在这段期间，黄志明心情低落，感到孤独，谢成兰成为他的精神支柱。

黄志明和谢成兰都会讲广东话，有共同爱好，在工余之外，喜欢喝酒和女人。他把谢成兰当哥哥看待，认为谢成兰了解他，因为对方在中国也有女朋友。

律师说，黄志明的行为并没有影响市镇会的工程素质，谢成兰的两家公司都很可靠。

律师也说，被告大多数在2016年受贿，但在这段期间，市镇会发給那两家公司的合同，比2015年少很多。

律师求判监11个月到14个月，律师说，黄志明是初犯，他的行为并没有影响他的职责，案发期间他还是有效地执行职务。