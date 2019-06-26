男子弃保潜逃13年 盗用身份看病遇本尊被捕

（早报讯）人算不如天算！57岁男子涉案弃保“闹失踪”13年，隐姓埋名盗用他人身份证看病，结果竟在医院和本尊遇上，身份当场被拆穿。

被告是58岁的詹姆斯·那拉，他面对四项假冒身份的欺骗罪名、一项企图假冒身份的欺骗罪名、一项使用危险武器蓄意伤人和一项使用危险武器蓄意重伤他人的罪状，昨午认罪。

根据案情，被告在2006年1月28日割伤一名报摊摊主，警方之后将他逮捕，但还未被控上庭前，被告弃保潜逃13年。

过去两年里，被告为了隐藏身份，使用一张复制的假身份证。这身份证属于一名叫詹德拉（Chandran）的男子，他在多年前丢失证件，被告捡到后，用写有自己地址的纸条贴在身份证上进行复印。据了解，双方并不认识。

被告在2017年8月14日使用假证件。之后同年11月12日，被告的电动脚踏车起火，被告吸入过多的烟雾，送往新加坡中央医院治疗，也使用假证件登记。住院一日后，被告没有支付医药费离开，医院也无法联系上他。

岂料，今年2月25日，本尊詹德拉收到简讯，指他需到盛港综合医院看诊，他误以为是樟宜综合医院的预约被更换而照办。医生在看诊时询问他关于脚骨折一事，他感到莫名，医生建议他报警处理。

不久后，詹德拉在医院底楼遇见坐着轮椅的被告，好心协助他到柜台登记，结果却惊觉被告使用自己的身份证，立即通知医疗人员。被告试图逃跑，但被医院保安扣留。

控方称被告专挑医疗机构下手，明显是预谋犯案，之前也有不少偷窃、伪造文件、蓄意伤人等前科。再者，他多次使用假证件，犯案时期长，还欠下2000元住院费，至今还未偿还，应严惩不贷。

代表律师求情说，被告是单亲爸爸，也是家中唯一的经济支柱，法官最终判他入狱18个月。