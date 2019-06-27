李总理访大阪 出席G20领导人峰会

李显龙总理应日本首相安倍晋三之邀，今（6月27日）起到日本大阪进行四天工作访问，出席二十国集团（G20）领导人第十四次峰会。

一年一度的G20领导人峰会，将在明天拉开帷幕。首次担任轮值主席国的日本，为本届峰会定下的主题是“推进自由、开放、包容和可持续的以人为本的未来社会”。

根据总理公署文告，访问期间，李总理将参与G20领导人峰会的讨论。他也会在峰会场边，与其他国家领导人举行双边会晤。

随同李总理出访的有副总理兼财政部长王瑞杰、外交部长维文医生，以及来自总理公署、财政部、外交部和新加坡金融管理局的高级官员。

新加坡不是G20国家，但自2010年以来，已是第九次应邀出席峰会。

我国这回以联合国环球治理组织（Global Governance Group）代表的身份出席。这个由30个中小国家组成的非正式组织，旨在为中小国家发声。

其他受邀出席的亚细安领导人还包括，亚细安轮值主席国泰国首相巴育和越南总理阮春福。

日本也邀请了荷兰、西班牙、非盟轮值主席国埃及、亚太经合组织（APEC）轮值主席国智利，以及非洲发展新伙伴计划主席国塞内加尔。

G20由七国集团（美国、英国、法国、德国、意大利、日本、加拿大）、金砖五国（中国、印度、巴西、俄罗斯、南非）、七个重要经济体（澳大利亚、墨西哥、韩国、土耳其、印度尼西亚、沙特阿拉伯、阿根廷）以及欧盟组成，其成员国的国内生产总值（GDP）占全球约85%。

值得关注的是，继去年的阿根廷峰会后，今年的峰会再度被中美贸易战的阴影所笼罩。美国总统特朗普和中国国家主席习近平预料将在峰会第二天，就两国的贸易协议进行磋商。

这场会晤被视为避免中美贸易战继续升级的最后机会之一，也将影响G20领导人峰会最终发布的联合公报的基调。

李总理访问大阪期间，由国务资政兼国家安全统筹部长张志贤任代总理。