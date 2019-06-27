我国将投4000万元发展5G创新生态

（早报讯）我国将投入4000万元发展本地5G网络创新生态，在下来一年展开更多试验计划研发能让企业和公众受益的5G应用，同时也投资于网络安全的研究。

通讯及新闻部长易华仁今早在创新科技展（Innovfest Unbound）致辞时，5G研发工作现阶段将注重于六个领域，即海事运作、城市通勤、智能地区、企业4.0，以及政府和消费者应用，而这些领域相信能为新加坡制造最多价值，并最具有出口潜力。

当局目前已在海事领域展开测试，新加坡港务集团和资媒局今年3月征集计划书，在巴西班让集装箱码头测试5G，获选业者新电信和M1将从今年第三季起展开18个月的测试。

在企业4.0方面，新加坡科技研究局（A*Star）、裕廊集团和新电信也签署谅解备忘录，在位于先进再制造与科技中心（ARTC）的模范科技制造厂采用5G网络研发企业4.0方案。

资讯通信媒体发展局将从今天起至明年5月31日开放让更多企业申请资助，在上述六个领域展开5G企业试验计划。

易华仁也宣布，我国将打造数个开放式测试平台给业者或研究机构测试5G网络，首个平台将是资媒局PIXEL工作室，于明年上半年开放。

另外，资媒局、新加坡国家研究基金会和网安局也会在下来几个月针对5G网络安全等方面的研究项目征集计划书。