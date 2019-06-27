送餐“顺便”偷鞋 全程被电眼拍下

（早报讯）送餐时“顺便”偷鞋？一名送餐员在组屋单位外递送食物给顾客，竟在骑着电动踏板车离开前，迅速将鞋架上的一双鞋塞进保温包里。

一名林（译音）姓网友今天早上在面簿贴文，指有送餐员公然在她亲戚的住家外面偷东西，殊不知整个过程已被闭路电视拍下。

根据她上传的电眼画面，这起事件发生在上个星期四（20日）下午1时41分左右，具体地点不详。

一名身穿GrabFood制服的送餐员骑着电动踏板车来到组屋单位门前，将一袋食物递给屋里的顾客之后，在门外逗留了一阵子查看手机。

他过后坐上电动踏板车，东张西望后，“眼明手快”地拿走放在鞋架上的一双鞋，直接塞进车头的外送保温包里，再若无其事地转身离开。

视频在网上疯传，网民纷纷对该名送餐员“顺手牵羊”的行径表示惊讶和不满，认为他此举不仅会丢掉自己的饭碗，还丢尽其他送餐员的脸面。

网民Keong Zai也指出，送餐员把鞋子放进用来装食物的保温包里，非常不卫生，叫人难以想象下一个顾客的食物会有什么样的味道。

Grab发言人答复《联合晚报》询问时说，公司已知悉此事并在着手调查，绝不容忍这类行为，如果证实送餐伙伴有罪，将终止合作关系。