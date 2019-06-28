【G20】李总理：领袖须对人民坦诚解释利弊得失

要维护有利于全球贸易和投资的政策，使人民得以从中受惠，各国领导人需要清楚诚实地向选民解释相关的挑战和取舍，并说服他们共同努力，推进自身的长远利益。

李显龙总理今天在二十国集团（G20）领导人峰会的首场全体会议上简短致辞时，指出这点。

第14届G20领导人峰会今天上午在日本大阪开幕，首场全体会议的主题是“全球经济、贸易与投资”。

李总理致辞时说，今时今日的多边贸易体系虽远非完美，但与之相比的其他选项更为糟糕。针对如何解决体系的弱点，并加强而非削弱它的角色，他提出了三大建议：

一、加强全球贸易体系的基础，尤其是世界贸易组织。李总理认为，世贸组织须跟上时代，他希望所有世贸组织成员国能响应呼吁，做出具建设性和急切的努力来推行改革，包括迅速化解有关其上诉机构的僵局。

二、为数码经济制定新规则。

三、确保人民和企业做好准备，以便充分参与全球经济。李总理说，在许多国家，部分群体认为全球化对他们不利，并以强烈的本土主义情绪予以反弹。

但他提醒，应对全球化的方式不是闭门自守。相反的，各国须提高人民技能，以便他们能胜任新工作岗位，并协助企业采纳新技术和提高生产力。

李总理最后强调，各国也须拥有“正确的政治”。要维护有利于全球贸易和投资的政策，各国领导人需要清楚诚实地向选民解释相关的挑战和取舍，说服他们，并与他们共同努力推进其长远利益。

李总理说：“倘若全球化进程无法持续，世界经济将分裂为不同的敌对集团，紧张局势和冲突也将削弱我们的注意力和资源，使我们陷入更糟和更不安全的境地。”

李总理应日本首相安倍晋三之邀，昨天起到日本进行四天工作访问，并出席G20领导人峰会。