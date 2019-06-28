看“绳之以法”获“灵感” 三少年组屋劫淫窟

（早报讯）三名青少年手头拮据，原想偷手机变卖，但从电视看“绳之以法”后动歪脑筋，“学到”打抢妓女比较容易得手，钱也比较多，便持刀子到组屋淫窟抢劫，最后只抢到100元。

其中两人迪欧（16岁）和约翰（18岁）今早承认一项夜间持械抢劫的罪名，法官下令控方提交两人的青年改造所报告，案展下个月18日。

另一名14岁少年今年5月15日已认罪，由于未满16岁，媒体不得公开他的身份。

案情显示，三名青年去年9月3日晚上会面，讨论怎样赚钱。14岁少年提议偷手机变卖，但迪欧嫌赚太少，表示他在电视节目“绳之以法”看到打抢妓女比较“安全”，钱也更多，建议结伙打抢妓女。

约翰，并自告奋勇在卖淫网站寻找猎物。三人随后各自找刀子准备干案。

他们在两天后的晚上11时35分来到兀兰某组屋淫窟后敲门。一名刘姓妓女开门后，以为是另一名妓女的顾客，就把三人接到客厅内。

淫窟内的另一名岳姓妓女将迪欧带到房里，迪欧立刻拔出水果刀，要求她交出钱。

妓女担心被伤害，没阻止迪欧翻箱倒柜。迪欧找到了100元后，走出房外叫另外两人一起进房间找，但离开前并没有找到更多财物。



主控官斥责三人罪不可恕，竟利用防范犯罪的“绳之以法”节目寻找犯罪灵感，希望法官判他们进入青年改造所。

庭上揭露，两名青年是在服刑期间犯案。迪欧原在新加坡男童收容所服刑，案发时请假，准备过后回收容所报道。