购物中心骑踏板车 送餐员撞伤3岁童

（早报讯）送餐员骑电动踏板车在购物中心送餐，结果撞倒一名三岁男童，导致他头部撞地受伤。

被告梁家明（20岁）昨天承认一项行为鲁莽，危害他人安全控状，法官指被告的速度应该比人快，理应小心，留意其他人。

法官下令控方提呈缓刑监视报告，案展7月25日判刑。

被告案发时是一名民防服役人员，兼职当送餐员。

根据案情显示，今年3月18日晚上，男童父母带着儿子去Nex购物中心购物。晚上大约7时10分，男童的母亲坐在四楼一家礼品店外面，男童和父亲进去店里。

过了一会儿，男童走出店外找母亲，在走向母亲时遭被告骑的电动踏板车撞到。当时被告骑着电动踏板车来到礼品店外面，他看见男童，想要闪避，但已经来不及，电动踏板车撞到男童的额头，导致他往后倒地，头部撞地。

被告立刻停下，把名字和联络号码交给男童母亲，然后继续去送餐。男童母亲把事情告诉保安人员，并在后者的建议下报警。

根据案情，事发时，礼品店外面人来人往。

男童父母过后送儿子到医院检查，医药报告显示，男童额头右边血肿，枕骨部位轻微触痛感觉，他在同一天出院。

被告向法官求情说，他再也不会在商场骑电动踏板车。

他也说，他最近刚在物流公司找到一份工作，希望法官给他机会。

控方指，当时购物中心的走廊人很多，被告的行为可能危害他人安全，尽管如此，控方不反对提呈缓监报告。（人名译音）