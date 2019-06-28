【G20】亚行将在我国设办事处 扩大私营部门业务

亚洲开发银行（Asian Development Bank，简称亚行）将在新加坡设立办事处，以扩大私营部门业务。

我国副总理兼财政部长王瑞杰与亚行行长中尾武彦（Takehiko Nakao）今天（6月28日）下午在二十国集团（G20）领导人峰会场边，签署了建立新办事处的协议。我国是亚行创始成员国之一。

新办事处预计于今年下半年开幕，将拥有一组精干且专门的团队，共12人，其中包括私营部门业务部和公共私营合作办公室的员工。

王瑞杰说：“亚行估计，到了2030年，亚洲发展中地区每年需要投资1万7000亿美元（约2万3000亿新元）于基础设施，以维持该地区的增长势头。为满足这一需求，各国政府需要与多边开发银行合作，使项目适宜融资和投资，以吸引私人资本。”

在这方面，亚行可借助我国的金融和服务生态系统，促进私人资本流动，以满足本区域基础设施需求。王瑞杰说，我国期待深化与亚行的关系，以协助本区域各国实现可持续发展目标。

中尾武彦也指出，作为世界领先的金融和商业中心之一，新加坡非常适于支持亚行私营部门业务的持续扩张。

“从新加坡等市场调动私营部门资金，有助我们将最新科技和管理技术，引进本区域基础设施和社会领域的发展项目”。

新加坡办事处将让亚行更容易地与项目赞助商、承包商、顾问、金融家、其他国际金融机构和专业服务供应商进行有效互动，以实现私营部门业务的增长。

1966年成立的亚行是一个致力于促进亚洲及太平洋地区发展中成员经济和社会发展的区域政府间金融开发机构，总部位于菲律宾马尼拉。