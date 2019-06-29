统一电子付款系统推出半年 达两成目标

统一电子付款系统推出半年后，消费者目前可在全岛10家小贩中心、22间咖啡店和12个工厂食堂通过一个终端机或扫描同一个QR码就能以23种付款模式付费。

政府的目标是到了明年9月，在全国200家咖啡店、25个小贩中心和20个工厂食堂推行统一电子付款系统。目前，计划已达到两成目标。

这个统一系统支持的付款模式包括易通卡、NETS、万事达卡（Mastercard）、以及PayNow、NETSPay、PayLah!、GrabPay、支付宝和微信支付等等。

预计到了今年10月，系统也会支持Diners Club信用卡 和Razer Pay应用付费。

新加坡企业发展局、建屋发展局、国家环境局和裕廊集团去年9月宣布，推行统一电子付款系统。每个摊位会免费得到星网电子付款（NETS）提供的付款终端机和全国统一的“SGQR”码。食客只要在终端机触卡或扫描SGQR就可付款。

企发局今天指出，自去年12月试行统一电子付款系统到今年5月底，每个摊位的电子交易额平均每个月增加四成，交易量则平均每个月增加近三成。每项电子交易额的平均数额是6元。

已加入计划的小贩中心、咖啡店和工厂食堂有超过500个摊位提供统一电子付款服务。这些小贩中心包括麦士威熟食中心、忠忠熟食中心、茨园小贩中心、裕廊西小贩中心、义顺公园小贩中心等。

贸工部长陈振声今早走访宏茂桥4道第628座小贩中心，向采用统一电子付款的摊主了解。这是本地第一间采用系统的小贩中心。这个小贩中心有52个摊位，约65%(34个摊位）加入计划。

欲知提供统一付费的地点，可上网站www.epaysg.com查询。