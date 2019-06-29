今年第三季度住家电费平均上调6.3％

（早报讯）今年第三季度，住家电费平均将上调6.3％或每千瓦小时1.43分。

新加坡能源集团发文告说，电费上涨主要是因为与上季度相比，用于发电的天然气成本增加。

这意味着，从7月1日至9月30日，未加7％消费税的住家电费将从每千瓦小时22.79分，上调至24.22分。

举例来说，四房式组屋住户的平均每月电费将增加5.20元。

城市煤气私人有限公司（City Gas）今天（6月29日）也发文告说，从下周一（7月1日）起至9月30日，住家煤气价格每千瓦时将从原本的18.8分上调至19.1分。