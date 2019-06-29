撞翻右转垃圾车 斗篷车司机困车座送院不治

（早报讯）大士南3道发生致命车祸，一辆斗篷车不知何故猛撞一辆正准备右转的垃圾车，导致斗篷车前方严重受损，垃圾车则翻覆。驾驶斗篷车的62岁司机一度受困驾驶座，民防人员到场把他救出送院，无奈仍伤重不治。

这起致命车祸发生在周五（28日）下午2时11分左右，地点是在靠近大士南焚化场的大士南3道路段。

根据上传至面簿的行车记录器视频，事发时，一辆红色威立雅环境服务公司（Veolia）垃圾车正在右边第二条直行车道（右边第一条车道是右转车道），等待右转进入大士南焚化场。

就在此时，行驶在同一条车道上的斗篷车，不知何故一头撞上垃圾车，导致垃圾车冲上路沿，向左侧翻覆。

另一张照片则显示斗篷车司机受困驾驶座，到场的民防部队人员则正在分秒必争面，出动液压工具把斗篷车的残骸移开，把受困司机救出来。

据了解，事发时斗篷车和垃圾车上都没有乘客，斗篷车司机是62岁的杨志同（音译，Yeong Chee Thong）。

死者的家人今早到殓尸房办理领尸手续，但他们拒绝受访。

警方受询时证实了这起事故的发生。发言人表示，62岁的斗篷车司机过后被送往黄廷方综合医院急救，但最终抢救无效，死者还是因为伤势太重而宣告不治。