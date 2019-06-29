【G20】李总理：G20未能在核心课题取得进展令人担忧

（早报讯）二十国集团领导人峰会虽发表联合公报，但未能在环境、 多边体系和中美摩擦等核心课题上取得显著进展，令人担忧。

李显龙总理今天（6月29日）下午结束对日本访问， 接受随行新加坡记者采访时，指出这点。

第14届二十国集团（G20）领导人峰会今天落幕， 与会国也通过了“大阪宣言”，即峰会联合公报。

记者问李总理对于联合公报内容的看法。对此，李总理表示， 他认为G20联合公报只是一种辞令， 记录了各国能够达成共识的内容，以及所有人都愿意接受的立场。

但他指出， 自己不认为此次峰会的讨论在核心课题上取得了显著进展。 这些课题包括环境、多边体系、 以及中美双边贸易和其他领域的摩擦。

“事实上，与去年布宜诺斯艾利斯峰会相比，各方立场有所固化。”

他也说，与四五年前相比，情况发生了很大变化。过去， G20领导人峰会虽然也会有不同想法， 但主要是发达国家与发展中国家之间的分歧。如今， 这些分歧甚至在发达国家之间。

李总理指出，美国在很大程度上已走上自己的道路， 其他国家在许多课题上的立场也不一致。例如， 环境课题对欧洲人而言非常关键， 他们把该课题作为一个政治旗帜来站队。

李总理坦言，G20面临的是非常难以解决的课题， 他不认为这些课题能通过峰会解决，但至少希望各方能通过峰会， 了解彼此的立场，并随着时间的推移，达成更广泛的共识。

他也说，在贸易课题上，尽管少数国家对多边贸易体制持保留意见， 但许多领导人仍强烈赞成强化世界贸易组织，改革和维护这个体系。

“我认为这样的支持是很有帮助的， 它虽然没有足够力量让我们跨过终点线， 但至少让我们朝着正确的方向发展。”

记者问，新加坡和亚洲其他国家需要做些什么， 才能维护这些多年来支撑我们增长的多边体系。

对此，李总理提出了两点。首先，促进亚洲国家之间的自由贸易，如 新加坡正在努力推动的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）， 和已经签署的欧盟—新加坡自贸协定。总理说，希望欧盟— 新加坡自贸协定 能在今年生效。

此外，各国也应致力于新的合作领域，如数码经济伙伴关系协定（ DEPA）。该协定涉及IT和网络问题、数据标准、信息交换、 数据保护和隐私保护以及网络安全合作。

我国也正与志同道合的国家合作，例如，与新西兰和智利合作制定DEPA。此外， 我国也与荷兰有类似的双边合作。

李总理说：“如果能取得某种进展，那么围绕这个核心，我们可以帮助影响全球规范的走向。”

与此同时，日本也领导创建了数据跨境自由流通磋商框架“ 大阪路径”，世贸组织也有《关于电子商务的联合声明》。 李总理指出，这意味着有多条轨道齐头并进，我国也贡献一己之力， 希望能够以建设性的方式推动事态。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词 :

G20 李总理 核心课题