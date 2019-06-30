黄永宏：政府正以整体协作方式应对无人机问题

（早报讯）违例飞行无人机可造成的危害不容小觑， 政府正以整体协作方式着手应对有关问题， 而国防部已就如何遏止无人机干扰机场运作， 向交通部及民航局提供建议，若有需要会部署旗下装备支援。

国防部长黄永宏医生配合7月1日军人节接受媒体访问， 在答复有关提问时透露上述消息。他指出， 樟宜机场每年的乘客量达好几千万，对推动新加坡经济尤其重要， 在机场附近的禁区飞行无人机可迫使航班服务中断， 更是一大安全隐患，政府因此非常关注相关问题。

黄永宏说，负责应对无人机干扰机场运作的主要部门—— 交通部和民航局知道除了透过法律取缔并制裁违例者， 也得有一套对抗机制和配备。

“交通部和民航局向武装部队， 尤其是国防科技局和国防科技研究院征询意见， 而我们也提供了相应的建议， 告诉他们市面上有什么器材可迅速购得， 须有什么样的防卫系统加以应对，但最终得由他们自己决定。”

上个月18日，樟宜机场附近连续两天有不明无人机飞行， 导致机场一条跑道关闭，共有37趟航班起降遭延误， 一趟入境航班被迫改道吉隆坡降陆。类似事件在24日再度发生， 因为领空有不明无人机飞行，加上天气恶劣的因素， 18趟航班起降延误、七趟航班须改道降陆。 由于调查工作正在进行，当局没有针对事件加以说明， 也未阐明无人机的来历或操控者的身份。