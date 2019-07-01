6000万失信案开审 银行理财专员临时缺席

（早报讯）投资银行理财专员被指卷走11名客户约6000多万元，案件原定今早开审，却临时通知律师“不能来”，法庭发出逮捕令。

《新明日报》之前报道，44岁被告卡莱·贾格迪什（Kale Jagdish Purushottam）案发时在巴克莱银行（Barclays ）担任私人理财专员，2013年2月被揭涉案后已遭开除。他原籍印度，目前是本地永久居民。

被告被指在2010年至2013年间，利用11名客户的户头欺骗银行，谎称客户要提高贷款数额，并且伪造客户签名，让银行把钱汇到他指定的户头，然后卷走客户户头内高达4370万美元（约6016万4400新元）的资金。

根据之前报道，有客户在2013年1月底发现户头存款神秘“缩水”，向银行投诉，被告遭质问时还谎称是失误导致，银行过后展开调查，检讨由被告经手的所有款项交易，并且正式报警。

被告在2017年8月被控523项控状，包括162项欺骗罪、100多项伪造文件罪和284项抵触滥用电脑和网络安全法令的控状。

被告不认罪，案件原定今早开审，不过庭上迟迟不见他的踪影。

代表律师在庭上透露，他接到被告来电声称“不能来”，法庭因此发出逮捕令，案展下个月18日审查逮捕令进度。

