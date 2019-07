(早报讯)明年7月1日起,所有在本地售卖的烟草产品都得采用统一包装,烟盒上的健康警示图像也得放大至占包装的四分之三面积。

卫生部今天发文告指出,自从烟草(广告与销售控制)(修正)法案今年3月通过之后,卫生部今天推出烟草(广告与销售控制)(外观、包装和标签)(Tobacco(Control of Advertisements and Sale)(Appearance, Packaging and Labelling))法规,料12个月后生效。

除了把烟盒上的健康警示图像放大,烟盒也不得印有商标;所有品牌和商品名称的字体和颜色,以及印制的位置也得统一。

受影响的包括香烟、雪茄、名为比迪烟(beedi)的传统手卷烟,以及自制卷烟(俗称红烟)等所有烟草产品。