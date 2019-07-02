杨莉明吁各国携手支持区域反恐中心

（早报讯）犯罪和恐怖主义越发跨越国界，不法分子的手段也日新月异， 新加坡因此非常重视与国际刑警组织的合作， 包括参与设立亚洲与南太平洋区的区域反恐中心。

人力部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（7月2日） 在第三届国际刑警国际安全会议（INTERPOL World）上， 强调各国携手建立打击罪案的生态系统的重要性和价值。

她认为，不同国家的执法机构须更快地分享信息并汇集资源， 协调跨国策略，以赢得对抗罪犯和恐怖分子的战斗。

“然而，即使我们共同致力于维护法律和秩序，情况并非总是如此。 因此，我们必须持续努力建立一个生态系统，在这个生态系统中， 我们每个人都在增强能力，并且为了更大的利益相辅相成。”

为了支持国际刑警组织的区域反恐中心（Regional Counter-Terrorism Node，简称RCTN）倡议， 新加坡警察部队已借调一名人员到设在国际刑警全球大厦（ INTERPOL Global Complex for Innovation, 简称IGCI）的亚洲和南太平洋区反恐中心。

杨莉明期待本区域其他国家借调更多人员过来， 并鼓励有关战略合作伙伴资助这项倡议。