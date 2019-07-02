暴打前女友拍裸照 女子判监两年14个月

（早报讯）女女恋情海翻波，女郎联合现任男友暴打前女友还反锁屋内禁锢长达九天，甚至拍下裸照威胁她不准逃，结果被判监禁两年14个月，外加六周取代鞭刑。

被告是27岁的努法拉哈妮，她面对非法禁锢、勒索、蓄意伤人、侮辱女性尊严、刑事暴力等13项控状。被告的同伙包括她男友伊日阿（23岁）、男友弟弟伊斯甘达（21岁）与朋友祖利米（27岁）。受害人是34岁女郎，她与被告曾在2016年11月至2017年11月谈恋爱。

去年2月9日，受害人去被告家照顾她5岁儿子。但当她凌晨2时抵达时，被告与三名同伙开始质问她让被告日子难过，双方爆发口角，被告男友先出拳，男友弟弟继而再以钥匙圈攻击受害人，直到她倒地，友人在她背部补上一脚，被告则掴她三巴掌。

被告男友过后命受害人去洗脸并清理地上血迹，命她伤愈前不能离开，将她禁锢还要她做家务。被告则拿走受害人的钱包与手机。

去年2月16日下午4时，被告令她脱光衣服，拍下她裸照，挥拳声称若她不就范就打她,，受害人只好照做。之后被告威胁受害人说：“我手上有你的裸照。这是你的尊严。所以要做任何东西前得三思。若你尝试逃跑，我就让照片在网上疯传。”

受害人在去年2月19日鼻青脸肿逃去报警，她蒙受数个挫伤与左眼红肿及视线模糊，胸部、肩胛与双手都有淤青，左脸颊与额头及下唇肿胀淤青。被告当天在住家被逮捕，之后也被证实她吸毒。被告男友已被控，本月16日过堂。另外两名同伙则未被控。

最后，法官判被告入狱两年14个月，额外六周监刑代替打鞭，及300元的金钱赔偿。