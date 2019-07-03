设取消分时度假会员骗局 男子罪成

（早报讯）设下骗局帮分时度假会员取消配套以换取报酬，男子被判坐牢四年两周。

警方今天（7月3日）上午发文告说，42岁的男子雅新（Mohamed Yasin Bin Karuli）此前想出点子，与分时度假（timeshare）会员接洽，并保证他们在支付一定的费用后，他就能帮他们取消配套、拿回资金。他通过Solution One私人有限公司开展这项业务，并招募、培训工作人员向顾客推销这项业务。在2013年8月至2015年9月之间，47名分时度假会员决定使用这项服务。

然而，雅新知道这家公司完全没有办法为分时度假会员们执行这项业务。结果，受害者们一共支付了94万2141元7角2分给这家公司，却一分钱也没拿回。

今年6月28日，雅新的欺诈营商（fraudulent trading）罪名成立。与他一同经营上述公司的另一人也被控同一罪名，目前案件已在审理。

此外，2015年1月至7月间，雅新还通过其公司Allied Solution Group私人有限公司推广一项投资计划，为制作淡米尔语电影筹集资金。当时，他成功地向18名投资人筹得31万5237元。虽然他向投资者承诺回报率高达150%，外加一部分票房的收入，但票房非常糟糕，投资人们未能获得回报。

这项投资计划的性质与集体投资计划（Collective Investment Scheme）的定义相吻合，但却未能达到证券与期货法令（Securities and Futures Act）的要求。

今年6月28日，面对五项提供未经金融管理局授权或承认的集体投资计划、五项在未提供说明书（prospectus）的情况下提供集体投资计划的控状，亚新表示认罪。当时，庭上也考虑了另外21项控状。

雅新被判四年两周的监禁。

警方呼吁公众提高警惕，并只向金管局监管的个人或机构投资。公众可上网查询金管局监管的个人及机构名单。