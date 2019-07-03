国立牙科中心首创可生物吸收牙齿支架

（早报讯）新加坡国立牙科中心首创可生物吸收的牙齿支架，需要植牙的公众未来或可缩短半年的治疗时间和省下高达2000元的医疗费。

随着社会逐渐老龄化，植牙需求越来越大。根据新加坡国立牙科中心（National Dental Centre Singapore，简称NDCS）数据， 2014年至2018年间，超过一半的植牙病患年龄超过50岁。

然而，传统的植牙过程冗长且昂贵，有些病患在拔牙之后牙龈渐渐萎缩，需要额外接受骨骼组织移植（bone graft）手术，才能进行植牙。如此一来，从拔牙至镶上牙冠，整个过程可耗上一年时间。

NDCS最新牙科医学突破能让病患完全避免这个骨骼组织移植手术；病患的牙齿被拔出后，所形成的牙龈空缺会装上可生物吸收的牙齿支架（bioresorbable dental plug），让病患的牙龈骨骼正常恢复。用此方法，最短三个月后就能植入新牙根，再过三个月就能镶上牙冠。换言之，整个过程能缩短至半年。

这个牙齿支架由本地医药科技公司奥世博国际（Osteopore International）以三维打印技术生产，植入人体后，在病患康复过程中，会被人体自然吸收。

NDCS在2016年首次测试该方法。当时有13名病患参与，效果显著，因此决定与新加坡临床试验研究所（Singapore Clinical Research Institute）携手推出第二轮临床实验。

于今年3月开始的临床实验目前已有7名参与者，并计划招募共138名非吸烟人士作为志愿者参与实验。