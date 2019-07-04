5566抵新200粉丝接机 小刀也来啦！

（早报讯）5566本周六（7月6日）将在新加坡室内体育馆开唱，他们今天中午抵新，近200粉丝接机。除了孙协志、王仁甫和许孟哲，粉丝喜见小刀也来啦！

今天是星期四，不少粉丝要上班上学，但还是有粉丝特地请假来接偶像的飞机。5566一出现，粉丝就涌上前，他们的热情，让5566感动不已。

5566今年2月在台北小巨蛋开唱时，小刀惊喜现身合唱，狮城粉丝正好奇在本地场会不会也有小刀，如今看来，粉丝应该不会失望。

小刀今早还在面簿故弄玄虚，先是贴出与孙协志的合照，写说是在机场遇到，“他说要去新加坡开演唱会”，接着又贴出在机舱内与许孟哲及王仁甫的合照，写道，“天啊，他们居然坐在我的旁边”。

聪明的粉丝即留言，“期待你会跟其他三位一起演出”，“刀哥，期待你再表演《无所谓》”“根本就是一起去嘛”

“SINCE 5566新加坡演唱会2019”耗资40万打造360度环绕舞台，让歌迷与5566零距离接触，这也是室内体育馆演唱会首组中文歌手使用此设计。《联合早报》、 zaobao.sg、《优1周》和电台UFM100. 3是演唱会的指定宣传媒体。

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