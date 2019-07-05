国会周一复会 多名议员就无人机干扰机场运作提问

（早报讯）国会来临星期一（7月8日）复会，多名议员将对上个月中不明无人机干扰机场运作的事故提出询问。另外，中美贸易纷争的持续对我国经济造成的影响也是好些代议士关心而将提出的问题。

上个月18日，樟宜机场附近连续两天有不明无人机飞行，导致机场一条跑道关闭，共37趟航班起降遭延误，一趟入境航班被迫改到吉隆坡降陆。类似事件在24日再度发生，外加恶劣天气，25趟航班受影响。有关当局正在调查这两起事件。

根据星期五（7月5日）公布的国会议程，共有七名议员将对交通部长作出相关提问。其中，杨益财（丹戎巴葛集选区）希望当局能说明上述事件的调查进展，以及当局采取了什么措施预防类似事件在日后发生。

林谋泉（蒙巴登区）和非选区议员陈立峰询问当局是否已查获事故中违例飞行无人机者的身份；陈慧玲（凤山区）则希望了解近两年有多少起无人机违例飞行的事件发生，涉案者是否寻获以及他们面对的刑罚。

另一方面，有六名议员也针对中美贸易博弈持续延烧可能对新加坡经济造成的影响作出询问。

担任政府国会财政及贸工委员会主席的连荣华（荷兰—武吉知马集选区）要求政府说明新加坡目前的经济概况，以及在这个充满诸多不确定外在因素的环境下，政府将如何确保经济可持续发展。

安迪（碧山—大巴窑集选区）、谢健平（马林百列集选区）和毕丹星（阿裕尼集选区）等人询问贸工部中美贸易战会对新加坡企业、员工以及一般群众造成什么影响，而政府已采取什么措施来协助国人度过这个不稳定的时期。