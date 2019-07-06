电力故障影响讯号系统 武吉班让轻轨暂停服务

由于发生电力故障影响讯号系统，武吉班让轻轨系统服务今天一度暂停。SMRT指目前服务已恢复正常，并将停止提供免费接驳巴士服务。

SMRT今早11时许发推特，指武吉班让轻轨系统出现上述故障。

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