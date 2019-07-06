星耀樟宜部分餐饮店 下周三起缩短营业时间

（早报讯）随着有餐馆业者申诉午夜过后的生意惨淡，星耀樟宜（Jewel）五楼餐馆和地下二楼的部分餐饮店将从下个星期三（7月10日）起，缩短营业时间。

星耀樟宜共有112家餐饮店，其中位于五楼星空花园（Canopy Park）的八家餐厅如Aloha Poke和Arteastiq Bistro等，目前每天的营业时间从早上9时至凌晨3时。

星耀樟宜发展有限公司发言人受询时透露，将缩短餐饮店的营业时间。位于星耀樟宜五楼的所有餐馆的新营业时间是星期五、星期六和公共假日前夕，从早上9时营业至凌晨1时，星期天至星期四则是从早上10时至午夜12时。

地下二楼部分餐饮店的营业时间也从原本的营业24小时，调整至星期五、星期六和公共假日前夕，从早上7时营业至凌晨1时；星期天至星期四则是从早上7时营业至午夜12时。

发言人指出，星耀樟宜开业以来，公司不断与租户紧密沟通以检讨现有运作情况，这项调整也是为配合星空花园本月10日之后，上午10时至晚上10时的新开放时间。在6月的促销期间，星空花园景点的开放时间为上午9时至凌晨3时。

媒体早前报道，业主规定五楼餐馆每天必须营业到凌晨3时，然而好些餐馆面对营运方面的问题，平日生意到晚上10时后就逐渐转淡。