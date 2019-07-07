人协妇女执委理事会 肯定立国一代妇女贡献

（早报讯）立国一代妇女在平衡家庭与事业的同时，不忘积极参与义工活动回馈社会，人协妇女执委理事会首次举办庆祝活动肯定她们作出的贡献。

人民协会属下的妇女执委理事会（Women’s Integration Network Council，简称WIN）今天（7月7日）早上在新加坡华族文化中心首次举办庆祝活动，感谢350名立国一代妇女义工过去几十年的贡献。她们主要来自人协妇女执行委员会、新加坡妇女组织理事会，以及曹氏基金会等机构。

与会嘉宾包括人力部长兼内政部第二部长杨莉明、环境及水源部兼卫生部高级政务部长许连碹博士、通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖，以及教育部兼人力部高级政务次长、西南区市长刘燕玲。

主宾杨莉明致辞时指出，我国50万名立国一代当中，有近一半是女性，她们身兼多职，却仍抽空参与义工活动，精神令人钦佩。

“在座的各位不惜牺牲个人时间，让他人的生活变得更美好，正是这股热忱加强了我们的社会结构，帮助女性建立了牢固的支援网络。”

现场也举行立国一代路演活动，向公众讲解立国一代配套详情，同时提供各类课程和义工活动等信息，鼓励立国一代保持身心活跃。

许连碹博士透露，截至7月4日已寄出12万份立国一代说明夹，各个社区活动也已分发8万份，所有说明夹预计会在7月底之前全部寄出。

“印刷工作还在进行中，我们知道很多立国一代还没收到说明夹，希望他们多多谅解。”