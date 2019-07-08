维文：荣誉总领事助我国拓展与各地联系

（早报讯）我国虽然在世界各地能设立的使领馆有限，但外交部所委任的荣誉总领事有效帮助我国在世界各地建立联系，协助我国企业开拓商机。

外交部长维文医生今天上午在外交部第八届荣誉总领事会议（8th Meeting of Honorary Consuls-General）上致辞时指出，荣誉总领事通过他们的个人影响力和人脉网络，为我国企业开创新的经济机遇，他们对各自国家的理解也把官方关系化为我国与世界各地的合作关系和友谊。

我国的约350万名国人每年出国超过2400万次，但外交部在全球各地只设有50多个使领馆。荣誉总领事因此也协助推广领事服务范围，让更多在海外遇上危难的国人及时获得有效的领事援助。

我国目前在29个国家任命共33名荣誉总领事。他们本周聚集我国，出席一连五天的会议。

与会的荣誉总领事和他们的配偶本月10日将在总统府出席由哈莉玛总统设的茶叙招待，他们和配偶也会分别与李显龙总理和总理夫人何晶会晤。会议期间，他们也会与副总理兼财政部长王瑞杰和维文会晤。

外交部、智慧国及数码政府署、贸工部、移民与关卡局等机构官员将为荣誉总领事介绍新加坡最新发展，这些说明会也有助他们在各自所驻国家推广我国利益。