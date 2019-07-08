义安理工试用人工智能加速入学申请遴选

（早报讯） 理工学院的提前招生活动进入遴选阶段。义安理工学院的教职员一般需要470个工时阅读申请表格，校方试用人工智能技术后，可自动挑选出申请有关科系的学生，所需行政时间料可减至两小时。

义安理工学院今天发文告指出，与本地一家人工智能公司协作开发“智能助理”EVA，旨在通过人工智能技术提高招生工作的效率，减少行政时间。

校方会先在商科与会计、电影与媒体、卫生科学院系试用EVA，技术能自动读取申请表格，“过滤”出那些选择这三个院系课程的申请学生。

通过聊天机器人科技，EVA会与相关学生先进行网上交谈，问题根据各院系的要求设计。通过网上交谈记录，教职员可了解申请者的兴趣和强项，再安排与学生进行现场面试。

即便采用智能助理EVA进行筛选工作，义安理工学院的工作人员还是会评估那些未被智能助理选中的申请表格，确保没有错过任何应获得机会的学生。

义安理工学院发言人指出，这三个院系每年接获超过4000份提前招生活动（Early Admissions Exercise）的申请，占所有申请的四成。目前，一组教职人员会人工阅读申请表格，需要约470个工时评估这三个院系的申请，才安排面试。EVA智能助理的技术可自动选出申请这三个院系课程的学生，所需行政时间可大减至两小时。

EVA会从本月11日至15日使用，通过提前招生活动申请这三个院系课程的学生会收到短信和电邮通知，要求他们进行网上交谈。

院方录取学生的最终决定还是取决于面试表现与个人作品等记录。