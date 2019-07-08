李显龙总理：期待尽快完成新加坡—欧亚经济联盟自贸协定

（早报讯）新加坡和欧亚经济联盟正就自由贸易协定进行磋商，李显龙总理说，我国感谢轮值主席国亚美尼亚对此的大力支持，并对于磋商取得了实质性进展感到鼓舞，期待能很快完成该协定。

亚美尼亚总理帕什尼扬（Nikol Pashinyan）应我国总理李显龙邀请，昨天（7月7日）起对我国进行三天正式访问。

他今早在总统府出席李总理为他举行的正式欢迎仪式，也见证了新亚两国之间多项合作备忘录的签署。两名领导人之后共进午餐。

李总理在午餐上致辞时说，亚美尼亚与新加坡均是小国论坛的成员国，也是多边主义和自由贸易的支持者。

“尽管世界上许多国家可能正在背离自由贸易，但新加坡和欧亚经济联盟正就自贸协定进行磋商，而亚美尼亚是欧亚经济联盟今年的轮值主席国。”

李总理指出，这份自贸协定将促进两个区域之间更多的商业合作与更强大的经济联系，他因此感谢亚美尼亚对此的大力支持。

他也说，新加坡和亚美尼亚都位于发展蓬勃的区域里，因此希望两国企业能互相合作，释放各自区域的潜力，并且善用今早签署的避免双重征税协议（DTA）。

新亚两国今早共签署了五项合作备忘录。除了避免双重征税协议外，其余备忘录涵盖了旅游、文化、职业教育和园艺等领域。