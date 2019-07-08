喝醉拳打酒店保安 洋汉判监一周

（早报讯）挪威籍男子前来新加坡公干，飞抵新加坡第一晚参加公司的活动，结果喝得酩酊大醉，挥拳打酒店保安监督员，今早被判坐牢一周。

被告西门·桑德斯马克（24岁）身材粗壮，日前承认一项蓄意伤人控状，法官判他坐牢。

法官下判时说，法律应给予执行职务的保安员保护，即便被告声称自己喝醉酒，但喝醉酒是不能作为打人的借口的。

被告在挪威一家服装公司工作，案发时持社交访问准证前来新加坡公干。挨揍的保安监督员利万（46岁）在乌节路的万豪董厦酒店工作。

据案情，今年5月7日，被告和同事飞抵新加坡，入住南森路的Ｍ酒店。傍晚时分，他和同事参加公司在万豪董厦酒店主办的活动，喝了很多酒，一直喝到隔天凌晨时分。被告记不起自己到底喝了多少酒。

凌晨大约2时许，利万接到同事的通知，指酒店5楼有一名喝醉酒的男子。

利万前去查看，闻到被告身上酒味，问他是不是酒店房客，被告称住在4楼客房。利万告诉被告，4楼没有客房，他可能进错酒店，跟着带他进入服务电梯。

两人在电梯里时，被告突然发难，多次挥拳打利万的脸部和肋骨，利万抵挡被告的攻势，肋骨还是接连被打了好几下。

被告打人后走出电梯，利万过后报警。

控方指，被告喝醉酒，在没有受到激怒情况下攻击保安员，这些行为都是加重刑罚的因素。

控方说，保安员伤势轻微，那是因为他抵挡了被告大多数的攻势。