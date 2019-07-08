森林商业中心顺手“拿”耳机 男子被捕

（早报讯）“名牌哥”到电器用品店试图偷走89元蓝牙耳机，东窗事发后，竟称是要询问朋友意见。

这起事件发生在前天（6日）下午1时许，地点是森林商业中心。《新明日报》接获读者通报，指商场内的一间电器用品店发生偷窃案。

据了解，涉及偷窃的是一名三四十岁的男子，当时身穿黑衣和长裤，配带名表、金链以及名牌MCM手抓包。

失窃电器用品店主管林先生（40岁）受访时表示，事发时只有他一名员工和四名顾客在店内，包括了该男子以及其友人。

“我当时正在和另一顾客交谈，背对着其他人。男子的友人先离开，男子则待了约10分钟，随后拿起一架价值89元的蓝牙耳机，向大门走去。另一名顾客看见情况，马上通知我。”

称想问朋友意见

林先生决定跟随男子观察情况，发现他在电梯处与友人会合。期间，他看见店里蓝衣耳机就在男子手抓包旁，所以上前带男子回到店里。

“他声称没有偷窃，只是纯粹想要问朋友对于耳机的意见，但我越听越觉得荒谬，因为电梯和我的店有一定距离，根本没有任何逻辑。”

由于电眼拍摄了整个事发经过，林先生事后决定报警，男子最终被逮捕归案。

警方受询时证实接获一起偷窃案的通报，一名38岁男子因偷窃和毒品相关罪行被逮捕，案件正在调查中。